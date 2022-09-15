İskoçya'ya meteor düştü! Parlaklığı heyecan uyandırdı

Dün, gece saatlerinde İngiltere ve İskoçya'daki yüzlerce kişi, korkutan bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Büyük boyuttaki bir meteorun Dünya'ya düştüğü bu manzaraya pek çok kişi tanık oldu. Yaşanan anlar anbean kameraya yansırken bölgede kısa sürekli panik havası yaşandı.

"DÜŞTÜĞÜ YER TAM OLARAK BELİRLENEMEDİ"

İlk raporlara göre gök cismi, güneybatıdan İrlanda adasının üzerinden İskoçya'ya doğru ilerledi. Ayrıca bazı görgü tanıkları, cismin Glasgow'un kuzeyine düştüğünü, ancak bir kanıt olmadığını belirtti.

"ÖNCE UÇAK YA DA HELİKOPTER SANDIK"

Öte yandan olayı gören bir görgü tanığı yaşanan olay ile ilgili "Babamla Dunblane'den akşam 10 civarında geçerken gece gökyüzünde yavaşça yaylandığını gördüm. Turuncu alevli bir kuyruğu olan büyük, yanan yeşil bir toptu. Görmek inanılmazdı. Önce düşen bir uçak ya da helikopter olduğunu düşündük, sonra büyük ihtimalle bir meteor olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.