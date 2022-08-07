Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı

07.08.2022 11:41

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hapisten çıkmasını isteyen Demokrat Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek canlı yayında tartıştı. Enginyurt bir anda yerinden fırlayarak Şimşek'in üzerine yürüdü. Tansiyon yükselince programa ara verildi. Sunucu Pınar Ardor, aranın ardından Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiğini söyledi. Bugün kanal tarafından kemara arkasında Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiği anlar yer aldı.

Dün akşam TV 100 ekranlarında Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından Demokrat Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile polemiğe girdi.

BİR ANDA TANSİYON YÜKSELDİ

Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

YAYIN DEVAM ETTİ

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. Gerginliğin ardından 20 dakika programa ara verildi. Sunucu Ardor, yayını tekrar açtığında Enginyurt ve Şimşek, stüdyoda görülmedi. Ardor, izleyicilerden özür diledi ve programa verilen arada Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiğini söyledi.

ŞİMŞEK'İN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay tepki çekerken kanal tarafından olayın ekranlarda yayınlanmayan bölümler bugün servis edildi. Videoda, Enginyurt'un uzun bir süre Şimşek'e karşı hamle yaptığı ancak araya girenler yüzünden başarılı olamadığı görülüyor. Ancak görüntülerin devamında Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiği anlar yer alıyor.

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Son Dakika Güncel Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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