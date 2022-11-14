İstiklal Caddesi'ndeki patlama dünya basınında - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki patlama dünya basınında

14.11.2022 09:26

Dün akşamüstü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama dünya basınında da geniş yankı buldu. Reuturs, "İstanbul'un merkezindeki işlek yaya caddesinde patlama meydana geldi, yaralılar var" manşetini atarken, CNN ise "Büyük patlama, İstanbul'un caddesini şoke etti" başlığı ile olayı okuyucularına duyurdu.

Türkiye'nin en işlek yerlerinden olan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 81 kişiden 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. Bu patlama dünya basınında geniş yankı buldu.

"İŞLEK YAYA CADDESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ"

Reuturs'un haberinde, " İstanbul'un merkezindeki işlek yaya caddesinde patlama meydana geldi, yaralılar var" denildi. Olay yerinin polis kordonuna alındığı, ambulansların patlamanın olduğu noktaya sevk edildiği ifade edildi.

"BÜYÜK PATLAMA"

CNN ise okuyucularına, "Büyük patlama, İstanbul'un caddesini şoke etti" başlığı ile korkunç olayı duyurdu. Ayrıca haberin devamında Vali Yerlikaya'nın, "Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edildi. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak" denildi.

"İSTANBUL'UN ANA CADDESİNDE PATLAMA"

ABD merkezli bir diğer gazete The Hill, "İstanbul'un ana caddesinde patlama" dedi. Yetkililerin açıklamalarına işaret edilen haberde, "İstanbul'un en popüler yaya caddelerinden birinde pazar günü meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var" ifadesine yer verildi.

"BOMBALI SALDIRI SONUCUNDA MEYDANA GELDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret eden Al Jazeera, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bombalı saldırı sonucu meydana geldiğini yazdı. Endonezya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılmadan önce açıklama yapan Erdoğan'ın, "Hain bir saldırı. Failleri cezalandırılacak" ifadeleri aktarıldı.

"EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

BBC de en az 6 can kaybının olduğu ve 53 kişinin yaralandığı bilgisine yer verdi. Haberde, "Patlama yerel saatle 16.20'de, Taksim Meydanı bölgesindeki bir alışveriş caddesinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faillerin cezalandırılacağını söyledi.

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Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki patlama dünya basınında - Son Dakika


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