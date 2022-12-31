Eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazede gözler aynı ismi aradı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise omzundan yaralandı.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) cenazesi, Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Ateş'in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Bursa Ulu Cami'ye götürüldü. Cenazeye farklı illerden çok sayıda kişi de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cenazeye katılmaması ise dikkat çekti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.