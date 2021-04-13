Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
13.04.2021 07:12
Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde rahatsızlandı. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler." Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı
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