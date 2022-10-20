Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu - Son Dakika
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Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu

20.10.2022 12:05

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından bugün de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, partisinden ve vekillikten istifa etti. Bu gelişmeler sonrasında TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti. İşte son durum...

CHP'den İzmir Milletvekili seçilmesinin ardından önce Memleket Partisi'ne geçen daha sonra bu partiden ayrılan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Çelebi'ye rozetini dün gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

FAKIBABA HEM AK PARTİ'DEN HEM VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise bu sabah parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." dedi.

YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Fakıbaba'nın vekillik ve partiden istifa etmesinin kabul edilmesi durumunda TBMM'deki sandalye dağılımı ise merak konusu oldu. Yeni dağılıma göre AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı Fakıbaba'nın ayrılması ve Çelebi'nin partiye katılması ile 286 olacak. CHP'nin vekil sayısı 134 iken, HDP'nin sandalye sayısı ise 56. Sıralamanın devamında 48 vekil ile MHP, 37 vekil ile İYİ Parti bulunuyor. Son değişiklikler ile birlikte Fakıbaba'nın istifası resmileşirse, bundan sonra TBMM'de 580 milletvekili bulunacak.

Çelebi AK Parti'ye katıldı, Fakıbaba vekillikten istifa etti! İşte TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE VAR

Bir milletvekilinin partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurması üzerine milletvekilinin dilekçesinin TBMM Başkanlığı'na ulaşması durumunda öncelikle imza kontrolü yapılıyor. Parti üyeliğinden ayrılma işlemi çok daha hızlı olarak TBMM milletvekili dağılımında işleniyor. Ancak milletvekilliğinden istifa için bu kişinin bu kararı almasında herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığı da araştırılıyor, vekilin kendisi ile görüşülüyor teyit edildikten sonra istifa kararı TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunuluyor. TBMM İçtüzüğü'ne göre; "TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz" veriliyor.

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Mehmet Ali Çelebi, Eşref Fakıbaba, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu - Son Dakika
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