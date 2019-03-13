Son Dakika Haberleri: Dün Cezaevinden Çıktı, Bugün İntihar Etti

Dün Cezaevinden Çıktı, Bugün İntihar Etti

2 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün cezaevinden çıkan bir kişi, bugün evinin bahçesinde av tüfeğiyle intihar etti.

Dün Cezaevinden Çıktı, Bugün İntihar Etti, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün cezaevinden çıkan bir kişi, bugün evinin bahçesinde av tüfeğiyle intihar etti.

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı İncirli Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve dün tahliye olan Mustafa Ayaz (48) evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ruhsatsız av tüfeğiyle çenesinin altına ateş etti. Silah seslerini duyan ailesi dışarı çıktıklarında Ayaz'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzeri Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

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