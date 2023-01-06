YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

06.01.2023 13:15

ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınmayan İlyas Obuz (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınmayan İlyas Obuz (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 Sokak üzerindeki apartmanın giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınmayan İlyas Obuz'un uzun süre salonunda koltukta hareketsiz yattığını pencereden gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, komşudaki yedek anahtarla girdikleri evde, Obuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı. Obuz'un bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak komşularına "Üşüyorum" dediği ortaya çıktı. Obuz'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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