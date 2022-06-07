Dün eşyaları aşağı atıp balkonu ateşe veren kadın, bu sabah 4.kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Dün eşyaları aşağı atıp balkonu ateşe veren kadın, bu sabah 4.kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti! Olay anı kameralara yansıdı

07.06.2022 11:00

Antalya'da dün bunalıma girip eşyalarını 4.kattaki evinden aşağı atan ve balkonu ateşe verip ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi duran Müge Akıllı isimli kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. 44 yaşındaki kadın, bu sabah 4. kattaki evinin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sabah saat 05.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4. katından düşen 44 yaşındaki Müge Akıllı'yı yerde hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DÜŞME ANI KAMERADA

İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla beton zemine çakılan kadının hareketsiz kaldığı görüldü. Ceset ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

Bir gün önce eşyaları aşağı attığı balkondan sabah düşerek öldü

DÜN EŞYALARINI AŞAĞI ATIP BALKONDA ATEŞ YAKMIŞTI

Diğer taraftan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti.

Bir gün önce eşyaları aşağı attığı balkondan sabah düşerek öldü
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dün eşyaları aşağı atıp balkonu ateşe veren kadın, bu sabah 4.kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dün eşyaları aşağı atıp balkonu ateşe veren kadın, bu sabah 4.kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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