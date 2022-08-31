İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP liderine salvo: Bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP liderine salvo: Bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz

31.08.2022 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bunu affetmeyeceğiz" sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivil itaatsizlik oluşturmak isteniyor. Bu çabanın nedenini anlamış değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye yönelik bir adım var burada. Değil Kılıçdaroğlu, yüz bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz bunu" ifadelerini kullandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında dün asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara'da toplantı yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü nedeniyle izin vermedi. Öğretmenlerin ısrarı sonrası olaylar çıktı, 9 öğretmen gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZALTILARA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alındığı bir ana ait bir video paylaşarak olaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BAŞARAMAZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ve çıkan olaylara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Soylu, "Sivil itaatsizlik oluşturmak isteniyor. Sanki 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimi değil de başka bir şey var. Bir kaygı var içimde. Bunu tüm milletimle buradan paylaşmak istiyorum. Bu çabanın nedenini anlamış değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye yönelik bir adım var burada. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse başaramaz bunu. Hep tahrik etmeye çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Dün gözaltına alınan kişi kamuda öğretmen değil. Bu kişi elinde HDP'nin amblemi ve malum işaretleriyle sürekli toplumu terörize etmeye çalışan birisi." dedi.

"ÖZER İADESİ, MAHKEMEYE ÇIKACAĞI TARİHE BAĞLI"

Soylu, Thodex vurguncusu Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasına ilişkinse şunları söyledi: "Emniyet, Adalet Bakanlığı ile temas kurdu. Arnavut emniyetiyle temas kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün törenler esnasında arz ettik. 2 arkadaşımız Arnavutluk'talar. Sabah gideceklerdi. Dosyalarla hem de iade süreçleri ile ilgili. İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı. Şu ana kadar Arnavut makamları bize çok yardım eden tavır sergilediler."

YORUMLAR
500
Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, 'Orada mahkemeye çıkacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, 'Orada mahkemeye çıkacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP liderine salvo: Bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
13:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP liderine salvo: Bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz
12:19 İstanbul'dan sonra Ankara'da da okul servis ücretlerine zam! En kısa mesafe ücreti yıllık 5 bin lirayı aştı
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 13:50:30. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP liderine salvo: Bin tane Kılıçdaroğlu gelse yine başaramaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement