Son Dakika Haberleri: Dün Fenerbahçe, Bugün Galatasaray

Dün Fenerbahçe, Bugün Galatasaray

1 saat önce

Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

Dün Fenerbahçe, Bugün Galatasaray, System.String[]
Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi. Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak da Volkan Bayarslan görev yapacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dün Fenerbahçe, Bugün Galatasaray
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]