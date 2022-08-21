Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti

21.08.2022 10:25
Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti

Dün Gaziantep'te devrilen bir otobüs, trafik kazasına müdahale eden araçları biçti. Korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 vatandaş yaralandı. Olayın yankıları devam ederken akşam saatlerinde ise Mardin'de freni boşalan bir tır kalabalığa daldı. Katliam gibi kaza sebebiyle 20 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Aynı gün yaşanan acı olaylar ülke gündemine oturdu.

Türkiye, dün art arda meydana gelen feci trafik kazalarını konuşuyor. Dün öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kaza nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

DEVRİLİP KAYAN OTOBÜS, EKİPLERE ÇARPTI

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

ANTEP'TE 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 vatandaşımız ise yaralandı. Ölenlerin arasında sağlıkçılar, itfaiye erleri ve gazeteciler de bulunuyor. Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

MARDİN'DEKİ FECİ KAZADA 20 KİŞİ CAN VERDİ

Ülke gündemi Gaziantep'teki kazanın şokunu atlatamadan Mardin'den gelen haberle sarsıldı. Derik ilçesinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi can verdi. Katliam gibi kazada yaralananların sayısı ise 26 olarak açıklandı.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

2 TIR ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Kaza da son durumu da paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada da ilk kazaya müdahale eden bir polisimiz şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, hastanede tedavi altında olan 2 şoförün gözaltına alındığını söyledi.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." dedi.

Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti
Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti
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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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