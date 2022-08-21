Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim

21.08.2022 14:37

Dün Gaziantep'te devrilen otobüs, bir kazaya müdahale eden ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracını adeta biçti. Korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 vatandaş yaralandı. Diğer taraftan otobüsün şoförü ilk ifadesinde "Otoyolda kaza vardı, kalabalıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 3 aracı biçen ve 15 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep'teki kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Gaziantep'te 3 aracı biçen ve 15 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren otobüs şoförü, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Gaziantep'te 3 aracı biçen ve 15 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

OTOBÜSÜ, İLK KAZAYI YAPAN ARAÇTAN AKAN SIVI MI KAYDIRDI?

Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te 3 aracı biçen ve 15 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim - Son Dakika
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