Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı - Son Dakika
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Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı

07.08.2022 14:47

Dün gece canlı yayında saldırmaya çalıştığı gazeteci Latif Şimşek'in koruması tarafından darbedilmesi sonrası Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'un 22 yıl önceki sabıkası akıllara geldi. Tepkilerin odağındaki Enginyurt, 2000 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan dönemin Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nu darbetmişti. Ordu milletvekili bu saldırısı nedeniyle 2009 yılında cezaevine girmişti.

Dün gece ekranlara gelen tartışma programında Demokrat Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek'in tartışması damga vurdu. Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

KORUMASIYLA BİRLİKTE GAZETECİYİ DÖVDÜ

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. Gerginliğin ardından 20 dakika programa ara verildi. Sunucu Ardor, yayını tekrar açtığında Enginyurt ve Şimşek, stüdyoda görülmedi. Ardor, izleyicilerden özür diledi ve programa verilen arada Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiğini söyledi.

Yaşanan olay tepki çekerken kanal tarafından olayın ekranlarda yayınlanmayan bölümler bugün servis edildi. Videoda, Enginyurt'un uzun bir süre Şimşek'e karşı hamle yaptığı ancak araya girenler yüzünden başarılı olamadığı görülüyor. Ancak görüntülerin devamında Enginyurt'un korumasının Şimşek'i darbettiği anlar yer alıyor.

2000'DE BAKAN SADİ SOMUCUOĞLU'NU DARBETMİŞTİ

Korumasıyla birlikte hakkında soruşturma başlatılan Cemal Enginyurt ile ilgili dikkat çeken bir olay yeniden gündeme geldi. 16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları; DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı. Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Somuncuoğlu, cumhurbaşkanlığı için aday olmak istemiş; ancak koalisyon hükümetinin çıkaracağı ortak adayı destekleyen parti yönetimi, buna karşı çıkmıştı. Parti yönetimine rağmen adaylık süresinin bitimine bir saat kala başvuru için TBMM'ye gelen Somuncuoğlu, bazı milletvekillerinin zor kullanmaya varan engeliyle karşılaşmıştı. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Sadi Somuncuoğlu'nun aracının önünü kesmiş, yaşanan arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

Cemal Enginyurt'un canlı yayında gazeteciyi dövmesi, akıllara yıllar önce bakanı darbedip cezaevine girmesini getirdi

BİR SÜRE CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Daha sonra adliyeye intikal eden saldırı tarihe 'töre davası' olarak geçmişti. Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt'un kendisine önce "Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim" dediğini, aday olduktan sonra ise saldırdığını açıklamıştı. Cemal Enginyurt ise Somuncuoğlu'nun ifadesini yalanlamış ve Somuncuoğlu'na parti kararına saygı duymadığı için tepki gösterdiğini söylemişti. Cemal Enginyurt daha sonra 'töre dayağı' davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.

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Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı - Son Dakika
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