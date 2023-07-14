Dün Gece Deprem Oldu Mu? - Son Dakika
Üye Girişi

Dün Gece Deprem Oldu Mu?

14.07.2023 08:37

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Temmuz dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14Temmuz dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Dün Gece Deprem Oldu Mu?Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Temmuz dün gece deprem mi oldu?
YORUMLAR
500

Kandilli Rasathanesi, Son depremler, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün Gece Deprem Oldu Mu? - Son Dakika


Son Dakika
11:33 İsmail Kartal'ın kapıyı gösterdiği Rossi'ye sürpriz talip! ABD'ye geri dönüyor
11:12 Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı
11:06 Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor
11:09 Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:06 Elvis Presley'in kızı Lisa Maria Presley'in bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:03 Son Dakika: 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
10:58 Son Dakika: Erdoğan sinyali vermişti! 2 ildeki operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
10:51 Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor
10:49 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor
10:49 Kerberos, Türkiye'yi de yakacak! Meteoroloji 11-16 saatleri arasında çıkmayı önermiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 11:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Dün Gece Deprem Oldu Mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement