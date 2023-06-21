Dün Gece Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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Dün Gece Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Dün Gece Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

21.06.2023 07:44

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Haziran dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Haziran dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

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Son Dakika Güncel Dün Gece Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dün Gece Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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