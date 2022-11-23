Uygulama sayesinde depremden saniyeler önce telefonlara bildirim geldiği iddiası! Birçok kişi ekran görüntüsü yayınladı - Son Dakika
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Uygulama sayesinde depremden saniyeler önce telefonlara bildirim geldiği iddiası! Birçok kişi ekran görüntüsü yayınladı

23.11.2022 10:54

Dün gece Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem herkesin yüreğini ağzına getirdi. Depremle ilgili tedbirler alınırken telefonlarda bulunan "Deprem uyarıları" ayarını açık hale getirenler dün geceki depremden saniyeler önce bildirim aldıklarını öne sürdü.

Düzce'de yaşanan 5.9'luk depremle birlikte telefonlar için uyarlanan deprem uyarı sistemi bir kez daha gündeme geldi. Korkutan deprem sonrasında sosyal medyada birçok kişi depremden saniyeler öncesinde bildirim aldıklarını dile getirdi. Ancak birçok kişi bildirimden sonra durumun farkına vardıklarını dile getirdi.

İşte deprem uyarısı aldığını ileri süren kişilerin paylaşımları;

"DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?"

Peki nedir bu "Deprem Uyarı Sistemi"? Google, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

DEPREM UYARILARI'nı açın.

iOS yazılımlı telefonlarda ise arkada çalışan uygulamalar kısıtlı olduğundan kullanımı daha zor.

Uzmanlar hala, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığı konusunda uyarıyor. Yani "Deprem şurada ve şu saatte olacak" gibi bir teknolojinin Türkiye'de ve dünyada olmadığının altını çiziyorlar.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Uygulama sayesinde depremden saniyeler önce telefonlara bildirim geldiği iddiası! Birçok kişi ekran görüntüsü yayınladı - Son Dakika
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