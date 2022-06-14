Dün gece İstanbul semaları! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu - Son Dakika
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Dün gece İstanbul semaları! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu

14.06.2022 09:39
Dün gece İstanbul semaları! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Kuzey yarımkürede bu dönem bol miktarda çiçek açtığı için Amerikan Kızılderililerinin bu gökyüzü olayına "Çiçek Ay'ı" adı verdiği belirtiliyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Mısır ekim ayı, süt ayı ve Budistlerin Vesak festival ayı isimleriyle de anılıyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu

Işık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor. Kaynak :AA

Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
Dün gece İstanbul semaları! 'Süper Ay' tarihi yarımadayla buluştu
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İstanbul, Yaşam, Son Dakika

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