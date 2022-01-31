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Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu

31.01.2022 22:08
Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu

Sakarya'daki Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu'nun Müdürü Nuri Çalıcıoğlu, dün geceden bu yana kendisinden haber alınamamasından sonra evinde ölü halde bulundu.

Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan (40), dün geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti. Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

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Kalp Krizi, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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