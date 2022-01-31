Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan (40), dün geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti. Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika