Oyuncu Rauf Altıntak son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Rauf Altıntak (76), son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören öncesinde AA muhabirine konuşan tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, Altıntak'ın kadim dostu ve çok eski arkadaşı olduğunu söyledi.

Göktay, "Tiyatroya bu Darulbedayi'ye yani bu güzellikler evine 1973 yılında geldiğimde ilk tanıştığım arkadaşlarımdan biriydi. Çünkü bir kafa beraberliğimiz, bir görüş beraberliğimiz vardı. Neden derseniz, kendisi geleneksel Türk tiyatrosunda çok ihtisas sahibiydi, çok da meraklıydı. Geleneksel Türk tiyatrosu benim de ilgi alanımdı." şeklinde konuştu.

Altıntak'ın her dönemin tiyatrosunu inceleyen tarihe çok meraklı bir oyuncu, müzik kulağı olan, mehter müziğine düşkün biri olduğunu dile getiren usta oyuncu, şunları kaydetti:

"Muhsin Ertuğrul'un emir ve direktifleriyle bir gezici orta oyunu kolu kurduk. Orada o kavuklu ben pişekar olarak gezici tiyatro yaptık. İstanbul'un birçok yerinde oyunlar oynadık, Gülhane Parkı'nda, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde. Genellikle hastanelerin bahçelerinde ve yemekhanelerinde oyun oynayarak moral takviyesi yaptık hastalara. En son telefonla görüştüğümüzde 'Ayaklarım şişti, tiyatroya haber verdim, gelip ilgilenecekler' dedi. Sonra da telefon kapandı, görüşemedik. O bana biraderi can beraberim derdi. Ben de aynen diye karşılıklı bilmukabele diye cevap verirdim. Çok ortak noktalarımız vardı. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

"Muhsin Ertuğrul geleneksel tiyatroyu Rauf Altıntak'a emanet etti"

Tiyatro sanatçısı ve yazar Ulvi Alacakaptan ise Rauf Altıntak'ın sadece oyuncu değil yönetmen ve araştırmacı bir kişilik olduğunu belirterek, "Özellikle bizde maalesef eksik kalan yerli tiyatronun belki de son temsilcilerinden biriydi." dedi.

Muhsin Ertuğrul'un bir yazı da kaleme alarak geleneksel tiyatroyu Rauf Altıntak'a emanet ettiği bilgisini paylaşan Alacakaptan, şunları söyledi:

"Önce seyirci olarak tanıyorum. Ben tabii tiyatro eğitimi aldım ama beni tiyatrocu yapan o zamanki müthiş tiyatro ortamı oldu. En iyiler sahnedeydiler, her türün en iyileri. Rauf Altıntak bey de onlardan bir tanesiydi. Sonradan nasip oldu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 'Gösteri Sanatları Merkezi' diye bir yapı kurduk. Ben genel sanat yönetmeniydim ve tabii ki geleneksel söz konusu olduğunda da Rauf Bey'e başvurduk, o da bizim hocamızdı."

Bir tiyatrocuyu sanatçı yapan şeyin kendine has bir sanat dili oluşturması olduğunu ifade eden Alacakaptan, "Rauf Bey böyle biriydi. Hem gelenekselden alır hem de onu modern anlatım şekilleriyle yoğururdu. Coşkusunu hiç kaybetmemiş bir adamdı, yaşına rağmen. Allah rahmet eylesin. Onların eserlerini yaşatmak onların başladıkları yolda yürümek hepimizin görevidir." değerlendirmesini yaptı.

En son 2017'de sokakta tesadüfen karşılaştıklarını, bir yere oturup çay-kahve içtiklerini anlatan Alacakaptan, "Tabii bizde ne olacak? Hemen ikinci laf, üçüncü laf tiyatroya geldi. Beraber bir şeyler yapmaktan söz ettik. Nasip değilmiş. İyi ki yaşam sadece bu dünyadakinden ibaret değil." şeklinde konuştu.

Tiyatrocu dostları alkışlarla uğurladı

Daha sonra sahneye getirilen Altıntak'ın naaşının önünde, sevenleri ve tiyatrocu dostları konuşma yaptı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, vefat haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Tüm Şehir Tiyatroları ailesinin başı sağ olsun, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum." dedi.

Kendisini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, sanatçı bakım evinde ziyaret ettiklerini anımsatan İşsever, sanatçıyla tiyatro hakkında konuştuklarını anlattı.

Aile adına konuşma yapan oğlu Edip Antıktak ise sadece oğlu olarak değil dışarıdan bir izleyici olarak da konuştuğunu belirterek, "Sanatçılarımızın kaderi bu, yalnızlık. Kendini yalnızlaştırmak etrafında duvar örmek." dedi.

Törende ayrıca oyuncular Zihni Göktay, Ulvi Alacakaptan, Uğurtan Atakan ve Mehmet Esatoğlu da birer konuşma yaparak düşüncelerini dile getirdi.

Ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlara alınarak, alkışlarla uğurlandı. Rauf Altıntak'ın cenazesi daha sonra Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshakağa Camii'ne getirildi.

Burada öğlen namazını müteakip, sevenleri, tiyatrocu dostları ve ailesinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verildi.