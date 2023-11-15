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Dün indirim, bugün zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor - Son Dakika

Dün indirim, bugün zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

15.11.2023 14:34  - Güncelleme: 14:37

Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü. Dün 1 lira 64 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor.

Brent petrol fiyatının 80-82 dolar seviyesine gerilemesi akaryakıta indirim olarak yansımış ve dün motorinin litresi 1 lira 64 kuruş düşmüştü. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş zamlanacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 39 kuruşa yükselecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Dün indirim, bugün zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dün indirim, bugün zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor - Son Dakika
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