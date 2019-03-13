Son Dakika Haberleri: Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı

Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı

23 dakika önce

MANİSA'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A. (46), bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı.

Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı, System.String[]
MANİSA'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A. (46), bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alınırken, Murat A. aranıyor.

Dün saat 22.30 sıralarında, Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine çıkan 2 çocuk babası emekli asker Murat A., atlayacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı indirdi.

Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı.

Murat A., bugün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya gitti. Murat A., çıkan tartışma sonrası Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı. Murat A. kaçarken, 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Murat A.'nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:40 Kaynak: DHA

Polis, Manisa, Güncel
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