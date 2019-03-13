Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı (2)
1 saat önce
YAKALANDIManisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı.
YAKALANDI Manisa
'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı. Manisa Otogarı'nda Balıkesir
otobüsüne bilet aldığı sırada gözaltına alınan Murat A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:58 Kaynak: DHA
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