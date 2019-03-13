Son Dakika Haberleri: Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı (2)

Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı (2)

1 saat önce

YAKALANDIManisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı.

Dün İntihardan Vazgeçirildi, Bugün 3 Kişiyi Bıçakladı (2), System.String[]
YAKALANDI

Manisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp  kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı. Manisa Otogarı'nda Balıkesir otobüsüne bilet aldığı sırada gözaltına alınan Murat A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:58 Kaynak: DHA

Manisa, Güncel
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