Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır - Son Dakika
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Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır

10.09.2022 10:52

Dün İstanbul'da 2 metrobüsün çarpışması sonucu 99 vatandaşımız yaralanırken, olay yerinden bir video çeken AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir kişinin sarf ettiği "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var." sözleri büyük tepki topladı. AK Parti Avcılar Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Milletimizin güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz." denildi.

Dün akşamüstü Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralandı, bir süre metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Duraklarda ise kısa sürede büyük yoğunluk oluştu.

"BİNLERCE YARALI, SAYISI BELLİ OLMAYACAK KADAR ÖLÜ VAR"

Çalışmaların devam ettiği sırada kaza yerine giden AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ise bir video çekti. Videoda bir gençlik kolları üyesi genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı videoyu çekenleri dezenformasyon ve provokasyon yapmakla suçladı. İBB'den Murat Ongun ise yaptığı paylaşımda, "Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin" ifadelerini kullandı.

Metrobüs kazasıyla ilgili sözleri tepki çeken gençlik kolları üyesi için AK Parti'den açıklama geldi: Sehven hatalı cümle kullanılmıştır

AK PARTİ: SEHVEN HATALI CÜMLE KULLANILMIŞTIR

AK Parti Gençlik Kolları ise, videonun sosyal medyada yayılması üzerine mesaj yayımladı. Videoyu alıntılayan AK Gençlik Avcılar, videoda geçen kelimelerin 'sehven' olduğunu ileri sürerek şu mesajı paylaştı: "Videoda arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Ak gençlik olarak milletimizin sağlığı, güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz."

Paylaşım kısa süre sonra silindi.

Metrobüs kazasıyla ilgili sözleri tepki çeken gençlik kolları üyesi için AK Parti'den açıklama geldi: Sehven hatalı cümle kullanılmıştır
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Son Dakika Güncel Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır - Son Dakika
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