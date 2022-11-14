İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor

14.11.2022 11:59
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor

Dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden Adem Topkara'nın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Adem Topkara ve eşi M Elif Topkara'yı bu iki güzel insanı bugün taksimde meydana gelen patlamada kaybettik. Teröre lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor…" mesajını paylaştı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama hayatını kaybedenlerden birinin ablasının paylaştığı mesaj ise herkesi hüzne boğdu.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Şaduman Topkara patlamada hayatını kaybeden kardeşi Şaduman Topkara ve eşinin fotoğrafı ile bir mesaj yayımladı. Topkara, "Kardeşim Adem Topkara ve eşi M Elif Topkara'yı bu iki güzel insanı bugün taksimde meydana gelen patlamada kaybettik. Teröre lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor…" dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor

BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi.

1200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

YORUMLAR
500
Anne öğretmen, kızı öğrenciydi; ölüm onları ara tatilde Taksim'de buldu Anne öğretmen, kızı öğrenciydi; ölüm onları ara tatilde Taksim'de buldu İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ KADININ KAÇIŞ ANI KAMERADA İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ KADININ KAÇIŞ ANI KAMERADA İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısının Düzenlendiği Noktaya, Hayatını Kaybedenlerin Anısına Karanfiller Bırakıldı İstiklal Caddesi'ndeki Terör Saldırısının Düzenlendiği Noktaya, Hayatını Kaybedenlerin Anısına Karanfiller Bırakıldı

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Rusya'dan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarına tepki geldi
12:24 EGM Kriminal Daire Başkanlığı açıkladı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu anlaşıldı
12:14 Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı
12:07 Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti
11:53 Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu
11:45 İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal saldırısıyla ilgili konuştu: Çok sert bir karşılık vereceğiz
11:43 İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu
11:30 Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı
11:24 İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda her şeyi itiraf etti
11:20 Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 12:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement