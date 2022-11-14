İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kardeşini kaybeden kadından acılı mesaj: Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama hayatını kaybedenlerden birinin ablasının paylaştığı mesaj ise herkesi hüzne boğdu.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Şaduman Topkara patlamada hayatını kaybeden kardeşi Şaduman Topkara ve eşinin fotoğrafı ile bir mesaj yayımladı. Topkara, "Kardeşim Adem Topkara ve eşi M Elif Topkara'yı bu iki güzel insanı bugün taksimde meydana gelen patlamada kaybettik. Teröre lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor…" dedi.

BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi.

1200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.