Dün kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

Dün kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor (2)

Van'ın Erciş ilçesinde dün evin önünden geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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