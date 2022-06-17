Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan evinden gezme amaçlı çıkan 4 çocuk annesi 73 yaşındaki Havva Dilik, akşamın ilerleyen saatlerine rağmen eve dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı. Aramalarından sonuç alamayan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar aramalarını sürdüren jandarma ekipleri, bölgede bulunan bir zeytin bahçesinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: İHA

Bozyazı, Tekmen, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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