Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu

17.06.2022 12:53
Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kadının, bugün cansız bedeni bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kadının, bugün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan evinden gezme amaçlı çıkan 4 çocuk annesi 73 yaşındaki Havva Dilik, akşamın ilerleyen saatlerine rağmen eve dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı. Aramalarından sonuç alamayan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar aramalarını sürdüren jandarma ekipleri, bölgede bulunan bir zeytin bahçesinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi
Kaynak: İHA

Bozyazı, Tekmen, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement