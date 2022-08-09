Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek - Son Dakika
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Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek

09.08.2022 19:10

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yeni takvimi açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) önemli bir karar daha geldi. Sınava başvuru yapan adayların 11-12 Ağustos tarihleri arasında sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekleri duyuruldu.

31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS'de yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sınav iptal edilmiş ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti. Dün yeni takvimi açıklayan ÖSYM, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül'de, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

YENİ BİR BİLGİLENDİRME DAHA YAPILDI

ÖSYM, bugün KPSS ile ilgili yeni bir bilgilendirme metni yayınlandı. Buna göre, sınava başvuru yapan adaylar sınav merkezi tercihlerini 11-12 Ağustos tarihleri arasında güncelleyebilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, OABT oturumları ise 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

"GÜNCELLEME İŞLEMİ 11 AĞUSTOS SAAT 14'TE BAŞLAYACAK"

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday işlemleri Sisteminden, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur. "

KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınav merkezi tercihlerini 11-12 Ağustos tarihlerinde güncelleyebilecek
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KPSS, Ösym, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek - Son Dakika


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