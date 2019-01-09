Son Dakika Haberleri: Dün Patlayan Bomba Bugün Fark Edildi

Dün Patlayan Bomba Bugün Fark Edildi

20 dakika önce

Şişli'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi.

Dün Patlayan Bomba Bugün Fark Edildi, System.String[]


Şişli'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bombayı bıraktığı tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Okmeydanı Mahmut Şevket Mahallesi Gürbüz Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otoparkın önünde dün gece saatlerinde bir patlama sesi duyuldu. Otopark görevlileri, maytap patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği düşüncesiyle sesin geldiği yeri kontrol etmezken, bomba, vardiya değişimine gelen bir başka çalışan tarafından fark edildi. Vardiya değişimi için saat 18.00 sıralarında otoparka gelen çalışan, girişteki kulübe önünde patlama izleri ve parçalanmış bir anten görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemenin ardından parçaların el yapımı bir ses bombasına ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı ekipler, çevrede inceleme yaparak bombaya ait parçaları topladı.

Otoparkın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen polis, bombayı yüzünü kapüşonla gizleyen bir  kişinin koyduğunu tespit etti. Polis, bombayı uzaktan kumandayla patlattıktan sonra kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Bomba imha polisinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bomba parçalarından detay görüntü

-Otoparktan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Bomba imha polisinin bomba parçaları üzerinde inceleme yapması

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Polis, Şişli, Güncel
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