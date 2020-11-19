Dün serilen asfalt bugün söküldü - Son Dakika

Dün serilen asfalt bugün söküldü

19.11.2020 17:20
Dün serilen asfalt bugün söküldü, System.String[]

Bilecik dün kent merkezinde bir sokağa serilen asfaltın bugün geri sökülmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik dün kent merkezinde bir sokağa serilen asfaltın bugün geri sökülmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin kenttin bir çok yerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bunlardan biri de Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde yapıldı. Yaklaşık 150 metrelik sokak dün trafiğe kapatılıp asfaltlama çalışması yapıldı. Daha sonra serilen asfalt yine kepçe yardımı ile yerinden söküldü. Vatandaşlar bu çalışmaya bir anlam veremezken, sürücüler ise yapılan çalışmalarda kenttin en işlek sokakları ve caddelerinin kapanmasından şikayetçi oldular. - BİLECİK

Dün serilen asfalt bugün söküldü
Dün serilen asfalt bugün söküldü
Dün serilen asfalt bugün söküldü

Fen İşleri Müdürlüğü, Gazipaşa, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dün serilen asfalt bugün söküldü - Son Dakika


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