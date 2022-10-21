AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi

21.10.2022 16:53

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın gönderisini beğenenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da var. Atalay'ın bu hamlesi "O da mı istifa edecek?" sorularını akıllara getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Atalay, "Beğenim sehven olmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de geçmiş dönemlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak da görev yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti. Ahmet Eşref Fakıbaba istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

FAKIBABA'NIN İSTİFA PAYLAŞIMI

Manidar bir paylaşımla istifasını duyuran Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'de bir istifa daha mı geliyor? Fakıbaba'nın paylaşımını beğenen isimden açıklama var

BİR İSTİFA DAHA MI GELİYOR?

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. O iddia AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın da istifa edeceği yönünde... Bu iddiaları güçlendiren tez ise Atalay'ın Fakıbaba'nın istifa paylaşımını beğenmesi...

AK Parti'de bir istifa daha mı geliyor? Fakıbaba'nın paylaşımını beğenen isimden açıklama var

ATALAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası Atalay cephesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sn Fakıbaba'nın Ak Parti'den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

YORUMLAR
500
Eşref Fakıbaba'dan çok konuşulacak Yavaş ve İmamoğlu çıkışı: Onların ne çektiğini en iyi ben bilirim Eşref Fakıbaba'dan çok konuşulacak Yavaş ve İmamoğlu çıkışı: Onların ne çektiğini en iyi ben bilirim AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın 'Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil' dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın 'Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil' dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım

Eşref Fakıbaba, Orhan Atalay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:28 İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! MHP'li Oktay Vural'ın aylar önce iktidara yönelik sözleri iddiaları doğrular nitelikte
17:04 6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti
16:53 İstanbul Barosu'nda seçim zamanı! Yedi avukatlık grubunun adayları ve bir bağımsız aday başkanlık için yarışacak
16:50 AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi
16:29 "Katar benim için son Dünya Kupası" diyen Messi'den düzeltme geldi: Milli takımda devam edip etmeyeceğimi turnuva sonrası göreceğiz
16:20 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti
15:43 Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
15:36 İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor
14:22 Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin arkadaşından itiraf: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı
12:02 Edirne'de "katil martı" paniği! Martılar, güvercin ve kumruların popülasyonunu yüzde 60 oranında düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 17:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement