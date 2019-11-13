Son Dakika Haberleri: Dün tahliye oldu, gece hasımları tarafından bacağından vuruldu
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Dün tahliye oldu, gece hasımları tarafından bacağından vuruldu

6 saat önce

Şişli'de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı.

Dün tahliye oldu, gece hasımları tarafından bacağından vuruldu, System.String[]

Şişli'de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı. Bacağından silah ile yaralı olan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, gece saat 04.00 sıralarında Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden hapse giren ve dün tahliye olan C.İ. aralarında husumet olduğu kişi veya kişilerce vuruldu.


Başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne getirildiği düşünülen erkek şahsın bacağından yara aldığı öğrenildi. Bacağından vurulan şahsı evinin önünde gören komşu ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri, şahsı sokağa bıraktıktan sonra kaçan kişi veya kişileri bulmak için başlattı. - İSTANBUL

Eskişehir, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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