Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün - Son Dakika
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Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün

10.05.2022 15:59

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, önceki akşam bir kaçırma vakasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Adana Kürkçüler Cezaevi'ne konulan Kuytul'un cezaevine konulur konulmaz, Patnos Cezaevi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Kuytul'un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin Adana'ya 900 kilometre uzak bir cezaevine gönderilmesini "sürgün" olarak niteledi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, dün sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, gün boyunca karakolda süren işlemlerinin ardından akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderilmişti.

"KAÇIRILMA OLAYININ BENİMLE İLGİSİ YOK"

Alparslan Kuytul'un savcılıkta verdiği ilk ifadesinde "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi

7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, kendisine zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

SEMRA KUYTUL: NEREDE OLDUĞUNA DAİR BİLGİ ALAMIYORUZ

Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ise gündem yarattı. Kuytul, "Adana Kürkçüler Cezaevi ile görüştük, Alparslan Hocamın orda olmadığı söyleniyor. Yine kimseden, nerde olduğuna dair bilgi alamıyoruz. Daha yeni Siirt suikast girişimini atlattıktan sonra elbette endişeliyiz! Haber bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

"SEVK DEĞİL DE SÜRGÜN ETTİNİZ SANIRIM"

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek ise bu paylaşım sonrası şu tweet'i attı: "Müvekkilimiz Alparslan Kuytul'dan yeni haber alabildik. Kendisini Ağrı Patnos L tipine sevk etmişler. Adana ile arası 900 kilometre...! Sevk değil de sürgün ettiniz sanırım..."


Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi
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Son Dakika Güncel Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün - Son Dakika


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