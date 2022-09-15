"Başakşehir Belediyesi 168 milyon liraya araç kiraladı" iddiası - Son Dakika
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"Başakşehir Belediyesi 168 milyon liraya araç kiraladı" iddiası

15.09.2022 14:02
"Başakşehir Belediyesi 168 milyon liraya araç kiraladı" iddiası

Geçtiğimiz gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamuda araç alımları da dahil olmak üzere kısıtlamaya gidileceği ifade edildi. Genelgede tasarruf vurgusu yapılırken AK Partili Başakşehir Belediyesi'nin 168 milyon liraya araç kiraladığı iddia edildi. İşte detaylar...

2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgede kamuda tasarruf vurgusu yapılırken, zorunlu halle dışında araç kiralama, araç alımı yapılmayacağı ve yeni kamu hizmet binası açılmayacağı belirtildi. Buna göre kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması ise sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

"TEMEL AMACIMIZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

2019-2023 dönemine ilişkin temel hedeflerin aktarıldığı genelgede, "Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır" denildi.

168 MİLYON LİRA BEDELLİ ARAÇ MI KİRALANDI?

Sözcü'de yer alan haberde ise genelgede tasarruflu olma vurgusu yapılırken AK Partili Başakşehir Belediyesi'nin geçen hafta 168 milyon 980 bin liralık bedelle araç kiraladığı bilgisi yer aldı.

İHALEYİ AK PARTİLİ VEKİLİN ŞİRKETİ KAZANDI

15 Ağustos'ta yapılan ihalede 3 şirketin teklifi kabul edilirken kazanan, AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'in Kiler Holding şirketinin de ortağı olduğu Tureks Turizm Taşımacılık şirketi oldu.

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