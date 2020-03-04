Dündar: "Allah ordumuzu muzaffer kılsın" - Son Dakika
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Dündar: "Allah ordumuzu muzaffer kılsın"

6 saat önce

Osmangazi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Dündar:

Osmangazi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimiz için de acil şifa diledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatının önemine vurgu yapan Dündar, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru giderken, ülkemiz büyüme yolunda önemli mesafeler kat ederken, yine tarihte olduğu gibi emperyal zihniyet 40 yıldır bu ülkenin başına terör belası olarak geldi. Bu millet, bu terör belalarını her defasında defetti. Artık terörün arkasında kimlerin olduğu açık bir şekilde görülüyor. Tehditler, sınırlarımıza kadar dayanınca Mehmetçik operasyonlara başladı. İnşallah, bundan sonraki süreçte terör belası ve Türkiye'yi hedef alan bu emperyal zihniyetleri yine tarihe gömeceğiz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.


Konuşmasına Osmangazi Belediyesi'nin geçen bir ay zarfında yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler vererek devam eden Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Şubat ayındaki çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi tarihinin en büyük projelerini ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.


Osmangazi Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların, şehrin geleceğini şekillendirdiğini dile getiren Mustafa Dündar, inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı'nın son durumuyla ilgili bir sunum yaptı.


Başkan Dündar'ın konuşmasının ardından AK Parti, CHP, İYİ Parti ve gurup sözcüleri, yapılan çalışmalara dair gündem dışı değerlendirmelerde bulundular. Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. Meclis toplantısını Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyeleri de izledi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
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