Dündar, berber ve kuaför esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Dündar, berber ve kuaför esnafını ziyaret etti

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeniden kapılarını açan berber ve kuaför esnafını ziyaret etti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile faaliyetlerine 21 Mart tarihi itibariyle geçici olarak ara veren berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günüyle birlikte yeniden hizmete başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 50 günün ardından kapılarını açan berber ve kuaför esnafını ziyaret etti. Esnafa maske dağıtan Başkan Dündar, hayırlı işler temennisinde bulundu. Salgın dolayısıyla hayatın birçok noktasında değişiklikler yaşadığımıza vurgu yapan Dündar, berber ve kuaför esnafının da virüs sebebiyle yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Başkan Dündar, bu yeni sürece hazır olmaları açısından Osmangazi'de faaliyet gösteren yaklaşık bin 400 berber ve kuaför dükkanını dezenfekte ederek müşterilerin kullanımına hazır hale getirdiklerini söyledi.

Artık adım adım normal hayata dönüş yaşandığını ifade eden Başkan Dündar, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte berber ve kuaför esnafımız yeniden faaliyetlerine başladı. Alınan tedbirlere uyuyorlar ve maskelerini takıp, sosyal mesafeyi koruyarak hizmet veriyorlar. Bizler de kendilerine maske desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte aşarak en kısa zamanda eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Tüm berber ve kuaför esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.