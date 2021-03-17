Dündar: "Bu şehre hizmet etmek büyük onur" - Son Dakika

Dündar: "Bu şehre hizmet etmek büyük onur"

17.03.2021 17:40
Dündar:

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın kurulduğu Bursa'da halka hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız ile birlikte hizmetlerimizi en uç noktaya kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın kurulduğu Bursa'da halka hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız ile birlikte hizmetlerimizi en uç noktaya kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Osmangazi'deki 136 mahalle muhtarından oluşan derneğin genel kuruluna Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

Genel kurul vesilesiyle Osmangazi ailesinin bir araya geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "136 mahalle muhtarımız ile birlikte tümOsmangazi bir aradayız. Hepimiz, Osmangazi ilçemiz için göreve seçildik ve hemşehrilerimize hizmet götürmek için çalışıyoruz. Rabbim, hepimize doğru hizmetler yapmayı nasip etsin. Halka hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin dertlerini dinleyip, çözümler üretiyoruz. Elhamdülillah, çok güzel hizmetler yapıyoruz. İhtiyaçlar bitmez, talepler de bitmez. Mahallelerimize baktığımızda güzel hizmetler var. Bursa'mız güzel, Osmangazi'miz güzel, insanımız ve muhtarlarımız güzel. Bu güzel şehirde hizmet vermek, bizler için büyük bir onur ve şeref. Şehrimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki sıkıntılar, talepler muhtarlarımız tarafından bizlere getiriliyor. Bizim göremediğimiz bazı meseleleri sizlerin vasıtasıyla çözüyoruz. Muhtarlarımız, bize büyük katkı sağlıyor. Hep birlikte çalışarak, en uç noktaya kadar hizmetleri ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Derneğin önceki dönem başkanı İdris Aydın'a bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eden Başkan Dündar, "Muhtarlar Derneğimiz, muhtarlarımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Hizmet yarışının yanında, dostluk ortamının olması da çok güzel. Allah, bizleri mahcup etmesin, hizmetlerimizi daim kılsın. Genel kurulumuz hayırlı olsun" diyerek derneğin yeni yönetimine başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de Osmangazi'nin Bursa'nın omurgasını oluşturduğuna vurgu yaparak, "Osmangazi ilçemizdeki 136 mahalle muhtarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah, hepinizden razı olsun. Genel kurulun Osmangazi'miz ve Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği önceki dönem başkanı İdris Aydın da kendilerine her zaman büyük destek veren Başkan Dündar'a teşekkür ederek, bir plaket takdim etti. Aydın, birlik ve beraberlik içinde Osmangazi'ye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni başkan Burhan Mandacı

Genel kurulda konuşmaların ardından seçimlere geçildi. İki adayın yarıştığı seçimlerde Nilüferköy Mahalle Muhtarı Burhan Mandacı 73, Güneybudaklar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk 42 oy aldı. Osmangazi Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı olan Burhan Mandacı, hep birlikte Osmangazi'ye güzel hizmetler vermek için çalışacaklarını belirtti. - BURSA

Dündar: Bu şehre hizmet etmek büyük onur
Dündar: Bu şehre hizmet etmek büyük onur
Dündar: Bu şehre hizmet etmek büyük onur

Mustafa Dündar, Osmangazi, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dündar: 'Bu şehre hizmet etmek büyük onur' - Son Dakika


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