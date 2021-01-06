Dündar: "Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz" - Son Dakika

Dündar: "Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz"

06.01.2021 18:06

Dündar: "Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz" Osmangazi Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Dündar: "Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında Başkan Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geride kalan 2020 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Dündar, yeni yılın hayırlar getirmesini dileyerek başladığı konuşmasında, "2020 yılında tüm insanlığın olumsuz etkilendiği çok farklı süreç yaşadık. Covid-19 salgını etkisini hala sürdürüyor. Bir yandan aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçten inşallah, en yakın zamanda kurtuluruz. Aşı olsa da tedbirlere devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele çalışmalarının yoğun bir biçimde devam ettiğini belirten Dündar, "Pandemi ile mücadelenin yanında yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Farklı noktalardaki şantiyelerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'de dikkat çeken bir toplu sözleşme imzaladık. Belediye çalışanlarımıza, 3 bin 835 lira ile Türkiye'nin en yüksek asgari ücretini verdik. Tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun. Onların alın terlerinin karşılığı daha fazlası ama imkanlarımız çerçevesinde bu rakamı verebildik. Bu arkadaşlarımız, özellikle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Kamu zararı tespit edilmeyen belediyeyiz"

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Sayıştay raporlarında kamu zararı tespit edilmeyen ender belediyelerden biri olduklarının altı çizen Başkan Mustafa Dündar, "Sayıştay raporlarına göre, en az faiz ödeyen belediyeyiz. Bu da bütçemizi en doğru şekilde kullandığımızı gösteriyor. Güçlü bütçemiz ve kurumsal yapımızla bütçemizi Osmangazi'nin menfaatleri için kullanıyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi de kanunlara uygun yapılıyor" diye konuştu. Dündar, pandemi ile mücadele ederken yatırım ve hizmetlere de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada Denetim Komisyonu'na Semih Vardarbaş, Bayram Kılıç ve Sefa Yılmaz seçildi.

Dündar: Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz
Dündar: Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz
Dündar: Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz
Dündar: Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dündar: 'Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz' - Son Dakika


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