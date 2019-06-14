Son Dakika Haberleri: Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
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Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı

4 saat önce

Pasaportuna el konulduğu için yasal yollarla yurt dışına çıkamayan Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'den ayrıldığını ve eşi Can Dündar ile buluştuğunu duyurdu.

Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı, System.String[]
Gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Pasaportuna el konulduğu için yasal yollarla yurt dışına çıkamayan Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur." ifedelerini kullandı.

Dilek Dündar ayrıca, eşi Can Dündar ve oğlu Ege ile bilikte olduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 
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