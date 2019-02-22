Son Dakika Haberleri: Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret

Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret

36 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, tedaviye gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, tedaviye gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Osmangazi Kadın Kolları teşkilatı ile birlikte Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, hastalarla sohbet ederek acil şifalar diledi. Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktorlar ile de görüşen Dündar, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için var gücüyle çalışan doktorlarımız başta olmak üzere, bütün sağlık personeline kolaylıklar diliyorum. Belediyemiz sağlık sektöründe hizmet verenlerin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Osmangazi Belediyesi olarak sağlık alanında yürütülen çalışmalara her zaman katkı koymaya hazırız" dedi.

Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hastalarla sohbet eden Başkan Dündar, sıkıntılarına kulak verdiği vatandaşlara her konuda yardıma hazır olduklarını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

AK Parti, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel
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