Son Dakika Haberleri: Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret

Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret

51 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek tedaviye gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dündar'dan Aile Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret, System.String[]

AK Parti Osmangazi Kadın Kolları teşkilatı ile birlikte Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Dündar, hastalarla sohbet ederek geçmiş oldun dileklerinde bulundu. Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktorlar ile de görüşen Dündar, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için var gücüyle çalışan doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personeline kolaylıklar diliyorum. Belediyemiz sağlık sektöründe hizmet veren emekçilerin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Osmangazi Belediyesi olarak sağlık alanında yürütülen çalışmalara her zaman katkı koymaya hazırız" dedi.

Dikkaldırım Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hastalarla uzun uzun sohbet eden Başkan Dündar, sıkıntılarına kulak verdiği vatandaşlara her konuda yardıma hazır olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:36 Kaynak: Bültenler

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