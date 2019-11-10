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Son Dakika Güncel Dündar'dan Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti

Dündar'dan Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dündar'dan Başsavcı Şen'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bursa Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Mazeret Kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şen'i makamında ziyaret eden Başkan Dündar, Şen'e yeni görevinde başarılar diledi. Bursa gibi bir şehirde görev yapmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Başkan Dündar, "Bu güzel şehirde, yeni görevinizde, sizlerle birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah yeni görevinizde muvaffakiyetler versin" dedi.


Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ise yeni bir görev ile Bursa'da görev yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. - BURSA

Osmangazi, Başsavcı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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