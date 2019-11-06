Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.



Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Dündar, iki kurum arasındaki işbirliklerini görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Karademir, Başkan Dündar'a üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Rektör Karademir'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Bursa Teknik Üniversitesi'nin Bursa'ya değer katan önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi. Osmangazi Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Dündar, üniversiteler ve okullar ile ortaklaşa projelere imza atarak şehre katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. - BURSA