Son Dakika Haberleri: Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret

Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.


Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Dündar, iki kurum arasındaki işbirliklerini görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Karademir, Başkan Dündar'a üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Rektör Karademir'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Bursa Teknik Üniversitesi'nin Bursa'ya değer katan önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi. Osmangazi Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Dündar, üniversiteler ve okullar ile ortaklaşa projelere imza atarak şehre katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. - BURSA

Arif Karademir, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dündar'dan BTÜ Rektörü Karademir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]