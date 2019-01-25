Dündar'dan Çarşı Esnafına Ziyaret

İlçe halkının taleplerini dinlemek için düzenli olarak esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Dündar, Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'da vatandaşlarla buluştu.

Çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Dündar, talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Tarihi Çarşı'nın Bursa ekonomisinin kalbi olduğunu belirten Dündar, "Şehrimizin can damarı olan çarşımızda sık sık esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Esnafımıza proje ve çalışmalarımızla ilgili bilgi veriyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tarihi dokuya uygun yaptığımız çalışmalarla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeniden eski ihtişamına kavuştu. Çarşı bölgesini sürekli canlı tutmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.