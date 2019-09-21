Dündar'dan dekan Çepni'ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Dündar, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çepni'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette belediye olarak eğitim alanındaki hizmet ve yatırımları önemsediklerini belirten Dündar, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kesimlere hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın düşüncelerini ve fikirlerini dikkate alarak onları yönetime dahil ediyoruz. Bu anlayışla projeler üretiyoruz. Gelen talepler doğrultusunda okullarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü eğitim yuvalarımız ülkemizin aydınlanmasını sağlıyor. Bu doğrultuda eğitimcilerin her zaman yanındayız. Türkiye'nin en önemli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Uludağ Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çepni de, Başkan Dündar'ın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.