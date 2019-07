Dündar'dan Dekan Çiftci'ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Dündar, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiftci'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Dündar, "Belediye olarak toplumun tüm kesimlerine hitap ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kesimlere hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın düşüncelerini ve fikirlerini dikkate alarak onları yönetime dahil ediyoruz ve bu anlayışla projeler üretiyoruz. Üniversiteler toplumun ve ülkemizin aydınlanmasını sağlayan eğitim yuvaları. Uludağ Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak proje gerçekleştirdik. Üniversitemizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açığız. Üniversitedeki akademisyenlerimizin bilgi ve birikimlerinden faydalanarak vatandaşlarımızın için en güzel ve en faydalı hizmetleri üretmeliyiz. Birlikte ortak hareket ettiğimiz zaman en doğru sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Sizler bilgi ve birikimleriniz ile bizler için her zaman birer güç unsurusunuz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de her zaman Uludağ Üniversitesi'nin yanındayız. Türkiye'nin en önemli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Uludağ Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiftci de, ziyaretinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, "Dünyanın en büyük ve en adaletli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin adını taşıyan ilçemizin belediye başkanlığı görevini layıkıyla yürütüyorsunuz. Ziyaretinizle bizlere şeref verdiniz. İhsan sahibi bir yönetici, bir başkan olarak sizi tanıyoruz. Sosyal ve tarihi projelerde bizlere önemli destekler veriyorsunuz. Yeni dönemde de hem Uludağ Üniversitesi hem de Fen Edebiyat Fakültemiz ile ortak projeler yürütmek ve araştırmalar yapmak isteriz. Güzel şehrimiz Bursa'nın çekirdeğini oluşturan Osmangazi'de hayata geçireceğiniz tarihi, turistik ve kültürel tüm projelerde sizlerle ortak hareket etmek isteriz. Üniversiteler ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemini biliyor ve bu doğrultuda bizler hem desteğinizi bekliyoruz, hem de her konuda sizlere destek vermeye hazırız diyoruz" ifadelerini kullandı.