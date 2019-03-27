Son Dakika Haberleri: Dündar'dan Fabrika Ziyareti

Dündar'dan Fabrika Ziyareti

59 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında mahalle, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bölge sanayicilerini ve fabrikaları da ziyaret ediyor.

Dündar'dan Fabrika Ziyareti, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında mahalle, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bölge sanayicilerini ve fabrikaları da ziyaret ediyor.

Bursa'da 1980 yılından bu yana kumaş boya, dokuma ve iplik boya alanlarında faaliyet gösteren Gül Tekstil Fabrikasını ziyaret eden Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, fabrikadaki üretim hatlarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ında yer aldığı ziyarette fabrikanın kurucusu Davut Çalışkan ile birlikte fabrikayı gezen Dündar, yemekhane bölümüne giderek çalışanlar ile bir araya geldi. Dündar, çalışanlar ile yemek yedikten sonra sohbet etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi'nin bütçesi ve kurumsal yapısı olarak Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Başka bayrak altında yaşamanın ne demek olduğunu ben bilirim. Bayrağımız göklerde olduğu için bugün sizler burada fabrikada üretim yapıyorsunuz, bizler hizmet üretebiliyoruz. Bugün emperyalist zihniyet ülkemizin güçlenmesini istemiyor. Yıllardır bunun için uğraşıyorlar ve uğraşmaya da devam ediyorlar. İçimizdeki hainleri temizledikçe ülkemiz güçlenmeye başladı. Bizler güçlendikçe çevremize de huzur geliyor. Mazlumların umudu oluyoruz. 15 Temmuz da hainlere nasıl en güzel dersi verdiysek, bu seçimde de ülkemizin güçlenmesini istemeyenlere en güzel cevabı vereceğiz. Bu millet tarihte olduğu gibi yeniden ilerlemeye devam edecek. Ben iki dönemdir Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Bursa'nın adını tüm Türkiye'ye duyuran çalışmalara imza attık. Tüm bu çalışmalar ve elde edilen başarılar sizlerin bizlere verdiğiniz destek sayesinde oldu. Sizlerin vergilerinizi yemeden yedirmeden, çalmadan çaldırmadan çalıştığımız için bunun bereketini de görüyoruz. Siz nasıl alın teri ile üretim yapıyorsanız, birler de şehrimizi daha iyi noktalara getirmek ve halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak adına hizmet üretiyoruz. Bu üretime devam etmek için de 31 Mart'ta sizlerden destek bekliyoruz dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Politika
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