Dündar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dündar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret - Son Dakika

Dündar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Salih Başparmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dündar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Salih Başparmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'ı makamında ziyaret etti. Başparmak'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Mustafa Dündar, "Sporla gelişen Bursa, sağlıklı yetişen nesiller ideali ile Osmangazi'ye her branşta spor tesisi kazandırdık. Bursa, spor tesislerine yatırım konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları, kapalı spor salonları gibi birçok tesisi inşa ediyoruz. İnşallah Osmangazi Atletizm Salonu ile de Türk sporuna önemli katkı sağlayacağız. Türk gençliğine atletizm sporunu sevdirecek olan bu salonu hizmete açarak, Bursa'nın adını dünyaya duyuracağız" dedi.


Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Başparmak ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA

Salih Başparmak, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi
Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dündar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]