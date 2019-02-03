Dündar'dan Özel Harekata Moral Ziyareti
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.
Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.
Başkan Dündar, Bursa
İl Emniyet Müdürü Osman Ak
ile birlikte özel harekat polislerini ziyaret etti. Zeytin
Dalı Harekatı'nda görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polisleriyle sohbet eden Dündar, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan güvenlik güçleriyle her zaman gurur duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerimizin dosta güven düşmana korku veren ülkemizin medar-ı iftiharı olduğunu belirten Dündar, "Özel harekat polislerimiz özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük kahramanlık örneği gösterdi. Allah'a hamdolsun kısa sürede terör örgütlerine bölgeyi dar ettiniz. Sizlerle ülke olarak gurur duyuyoruz. Tüm dünyadaki mazlumların gözü bizim üzerimizde ve bizden büyük beklentileri var. İnşallah, millet ve devlet olarak bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: İHA
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