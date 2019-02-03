Son Dakika Haberleri: Dündar'dan Özel Harekata Moral Ziyareti

Dündar'dan Özel Harekata Moral Ziyareti

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.

Dündar'dan Özel Harekata Moral Ziyareti, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte özel harekat polislerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polisleriyle sohbet eden Dündar, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan güvenlik güçleriyle her zaman gurur duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerimizin dosta güven düşmana korku veren ülkemizin medar-ı iftiharı olduğunu belirten Dündar, "Özel harekat polislerimiz özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük kahramanlık örneği gösterdi. Allah'a hamdolsun kısa sürede terör örgütlerine bölgeyi dar ettiniz. Sizlerle ülke olarak gurur duyuyoruz. Tüm dünyadaki mazlumların gözü bizim üzerimizde ve bizden büyük beklentileri var. İnşallah, millet ve devlet olarak bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel
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