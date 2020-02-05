Dündar'dan PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dündar'dan PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Dündar'dan PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne ziyaret

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, PTT Bursa Başmüdürü Hüseyin Salman'ı ziyaret etti.

Dündar'dan PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, PTT Bursa Başmüdürü Hüseyin Salman'ı ziyaret etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne yaptığı ziyarette Başmüdür Hüseyin Salman'dan kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dağıtım bölümünü gezerek personel ile bir araya gelen Dündar, bütün personele göreve çıkmadan önce baklava ikramında bulundu. PTT personeline, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Dündar, PTT'nin teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyet alanlarını geliştiren bir kurum olduğunu ifade etti.


PTT'nin özellikle son yıllarda başarı çıtasını yükselttiğini söyleyen Başkan Dündar, "178 yıllık tecrübe ve birikimle ülkemizin en büyük markalarından birisi olan PTT'nin hizmet kalitesini ve başarısını hep birlikte görüyoruz. PTT sadece mektup ve posta hizmeti ile değil, lojistik, kargo, e-ticaret ve bankacılık alanındaki hızlı, güvenli ve kaliteli hizmetleriyle öne çıkmaktadır. Çağın getirileri arasında sürekli artan iletişim ihtiyacının en hızlı ve en sağlıklı şekilde karşılanmasında büyük emeği olan PTT teşkilatının başarılarının devamını diliyorum" dedi.


PTT Bursa Başmüdürü Hüseyin Salman ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürekli kendini geliştiren PTT'nin yeni yapılanma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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